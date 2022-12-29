Kuzey Marmara Otoyolu'nda devrilen tırın sürücüsü yaralandı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KOCAELİ (AA) - Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde tırın devrilmesi sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

Otoyoldan İstanbul yönünde giden Engin Kaan A. idaresindeki 07 UB 032 plakalı sebze ve meyve yüklü tır, Körfez Sevindikli gişelerini geçtikten sonra bariyerlere çarparak devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolun tek şeridi trafiğe kapatılırken devrilen tırın yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.