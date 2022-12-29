AK Parti Gebze İlçe Başkanı Kaya'nın annesi toprağa verildi

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KOCAELİ (AA) - AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya'nın hastanede hayatını kaybeden annesi Saime Kaya defnedildi.

Morgdan alınan Kaya'nın (90) cenazesi, Gebze'deki Tatlıkuyu Merkez Camisi'ne getirildi.

Kaya'nın cenazesi, ikindi vakti İlçe Müftüsü Mahmut Çakır'ın kıldırdığı namazın ardından Gebze Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Fikri Işık, İlyas Şeker, Mehmet Akif Yılmaz, Sami Çakır, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Dilovası Belediye Başkanı Hamze Şayir, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile aile yakınları katıldı.



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