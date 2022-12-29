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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocaeli'de 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

AA

Kocaeli'de 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de durdurulan bir araçta 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Kuzey Marmara Otoyolu'nda durdurulan bir araçta arama yapıldı.

Polis ekiplerince söz konusu araçta yapılan aramada 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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