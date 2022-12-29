Kocaeli'de 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de durdurulan bir araçta 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Kuzey Marmara Otoyolu'nda durdurulan bir araçta arama yapıldı.

Polis ekiplerince söz konusu araçta yapılan aramada 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.







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