Kocaeli'de 23 şişe kaçak içki ele geçirildi

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Derince ilçesinde durdurulan bir araçta yakalanan 23 şişe kaçak içkiye el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Derince'de durdurulan bir araçta arama yapıldı.

Polis ekiplerince söz konusu araçta yapılan aramada 23 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

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