Kocaeli'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Güzeller Mahallesi sokak kesişiminde D.M. idaresindeki 41 AHJ 289 plakalı otomobil, H.S. yönetimindeki 41 VL 225 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan N.K. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırıldı.



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