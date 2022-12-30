Kocaeli ​Valisi Yavuz'dan yeni yıl mesajı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yavuz, mesajında, hayata dair acı ve tatlı olaylarıyla sevinçleri ve hüzünleriyle bir yılı daha geride bıraktıklarını, yeni bir yıla, yeni umutlarla girmenin heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Öncelikle 2023 yılının ülke, millet ve tüm insanlık için hayırlı bir yıl olmasını temenni eden Yavuz, "Ülkemizde ve yeryüzünde birlik ve beraberliğe, kardeşliğe ve dayanışmaya vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Vali Yavuz, yeni bir yılın, elde edilen birikim ve tecrübeyle ülkenin kalkınması ve gelişmesi, halkın birliği, beraberliği ve huzuru için yapılacak çalışmaları yeniden gözden geçirilmesine, geleceğe ilişkin yeni planlar yapma konusunda fırsat verdiğini bildirdi.

Yeni yılın bütün dünyaya huzur ve istikrar getirmesini dileyen Yavuz, mesajında şunları kaydetti:

"Aziz Milletimizin sağduyusu, özverisi ve sorunların aşılması yolunda gösterdiği birlik ve dayanışma, güçlü Türkiye'nin en önemli güvencesidir. Her anlamda ve her alanda dünyaya örnek olan, farklı medeniyet tasavvuru ve yönetim anlayışıyla dünyanın neresinde olursa olsun mağdur ve mazlumlara şefkat ve merhamet elini uzatan, bütün insanlığa çok büyük değerler katan ve katkılar sunan bu güzel ülkemizin daha da gelişerek dünyada hedeflediği ve hak ettiği yere gelmesi en büyük arzumuzdur. Umutlarımız, beklentilerimiz ve ulaşmak için çaba gösterdiğimiz hedeflerimiz, gelecekle aramızda en güçlü bağdır. Geleceğe olan inancımız ve umudumuzu yitirmemeli, daha iyiye ulaşmak için daha çok çalışmalıyız. Bu vesileyle; 2023 yılının hizmet etmekten onur duyduğum siz değerli Kocaeli halkına, kamu görevlerini ve güvenlik hizmetlerini yerine getirmekte olan bütün mesai arkadaşlarıma, Aziz Türk Milleti'ne ve tüm dünya milletlerine sağlık, esenlik, barış ve kardeşlik getirmesini diler, yeni yılınızı en içten duygularımla kutlarım."





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