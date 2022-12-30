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Kocaeli'de 22 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

AA

Kocaeli'de 22 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yurda yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen 22 yabancı uyruklu ülkelerine gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında Kocaeli ve bölge illerinde yakalanan 22 düzensiz göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Yabancı uyruklular işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

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