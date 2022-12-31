Kocaeli'de bir iş yerinde 218 bin filtreli sigara kağıdı ele geçirildi

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada 218 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında dün Başiskele'de bir iş yerinde arama gerçekleştirildi.

Aramada, içi kıyılmış tütünle doldurulmuş 43 bin makaron, 175 bin TAPDK bandrolü bulunmayan makaron, 55 sökülmüş TAPDK bandrolü, 2 sigara sarma makinası, 2 kompresör, 160 kilogram açık kıyılmış tütün bulundu.



Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

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