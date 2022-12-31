Kocaeli'de çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.



Bekirdere Mahallesi Mehmet Çağlar Sokak’ta bulunan parkta Ş.Y. (26) ile bir grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Olayın büyümesi üzerine Ş.Y, kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından bıçaklandı.

Yaralı, olay yerinde gelen sağlık ekiplerince Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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