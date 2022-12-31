Gebze'de bir apartmanda çıkan yangın söndürüldü

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sultan Orhan Mahallesi 1137 Sokak'taki 4 katlı apartmanın çatı katındaki dairenin terasında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürülürken, terasta hasar oluştu.

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