Kocaeli Valisi Yavuz, yılbaşı nöbetindeki personeli ziyaret etti

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, yeni yıl dolayısıyla kentte görev yapan emniyet, itfaiye ve sağlık personelini ziyaret etti.

İlk ziyaretini Kartepe ilçesi Uzunçiftlik Mahallesi D-100 kara yolunda bulunan polis kontrol noktasına yapan Vali Yavuz, daha sonra İzmit ilçesindeki Yahyakaptan İtfaiye Grup çalışanlarıyla görüştü.

Personelin yeni yılını kutlayan Yavuz, çalışmalarında başarılar diledi.

Son ziyaretini Kocaeli Devlet Hastanesine gerçekleştiren Yavuz'a, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu ile İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Selim Kapancı da eşlik etti.

Vali Yavuz, ziyaretlerin ardından yaptığı açıklamada, kent genelinde yılbaşının huzur içerisinde geçirilmesi için gerekli tedbirlerin alındığını belirtti.

Kocaeli genelinde 2 bin 596 polis ve 1176 jandarma personelinin, halkın huzur ve güveni için görev başında olduğunu vurgulayan Yavuz, şunları söyledi:

"Cumhuriyetimizin 100. yılını idrak edeceğimiz yeni bir yıla ve Cumhuriyetimizin yeni bir yüzyılına adım atacağız. Aziz milletimizin güvenliğine kast eden taşeron terör örgütlerinin faaliyetlerinin takip edilmesi ve engellenmesi bakımından her türlü tedbiri alıp, bunları sıkı bir şekilde uyguluyoruz. Bugün İl Emniyet Müdürlüğümüzce 306 sabit ve yaya ekibi ile 2 bin 596 personel, İl Jandarma Komutanlığımızca 131 sabit ve yaya ekip ile 1176 personel, toplamda ilimizde 437 ekip 3 bin 772 personelimiz görevlendirildi. Aziz milletimizin huzur ve güveni için çalışan, gerektiğinde canını feda eden şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Biz herkes uyuyuncaya kadar ayaktayız ve görevimizin başındayız."



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