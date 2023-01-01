Karamürsel'de Mekke'nin Fethi programı düzenlendi

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Mekke'nin fethedilmesinin 1392’nci yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı (MGV) Karamürsel Şubesince Öğretmenevi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen programda, Kur'an-ı Kerim okundu.

Etkinlikte konuşan AGD ve MGV Karamürsel Şube Başkanı Mesut Tekin, Mekke'nin fethinin önemine işaret ederek, "Fetih ve fetih ruhunu diri tutmak için tüm Müslümanlara her yıl tekrar tekrar hatırlatmak gerektiğine inanıyoruz. Genç nesiller mutlaka fetih kavramını anlamalı, fetih ve işgal arasındaki farkı bilmeli, fetih aşkıyla yaşamalıdır." diye konuştu.

Programa, Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Hüseyin Oruç, AK Parti İlçe Başkanı Sait Mete, Saadet Partisi İlçe Başkanı Mustafa Sağlam, Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Ali Osman Aydın, Saadet Partisi Kadın Kolları Başkanı Şafak Yamak, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

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