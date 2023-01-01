Kocaeli Bilim Merkezi, geçen yıl 220 bin 589 kişiyi ağırladı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli Bilim Merkezi'ni geçen yıl 220 bin 589 kişi ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Bilim Merkezi, 2015'ten bu yana her yıl binlerce ziyaretçiyi sergi alanları, etkinlikler ve atölyelerde ağırlamaya devam ediyor.

Geçen yılı da atölyeler, etkinlikler ve eğitimlerle geçiren merkezi, 2022'de 220 bin 589 kişi ziyaret etti.

Merkezde fizik, kimya, biyoloji, astronomi, roket, havacılık, elektrik, elektronik, mekatronik, robotik, matematik, zeka oyunları, yer bilimleri ve arkeoloji gibi bilim dallarından oluşan atölyelere katılanlar, eğlenerek bilgi edindi.

4-13 yaş grubuna yönelik yapılan 70 farklı bilim atölye içeriğinin yanı sıra 7-70 yaş aralığındakilerin katılım sağladığı "Sanayi 4.0 Mucit Dünyası Laboratuvarı"nda kodlama eğitimleri de ilgi gördü.

Geçen yıl haftalık gerçekleştirilen Mucit Dünyası ile Proje Üretim Fabrikası Laboratuvarı eğitimlerine 5 bin 726 kişi katıldı.

Kocaeli Bilim Merkezi, bu yıl da gerçekleştireceği atölye, etkinlik ve özel organizasyonlarla ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. Etkinliklerde yer almak isteyenler "www.kocaelibilimmerkezi.com" adresini ziyaret edebilir.

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