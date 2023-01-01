Kocaeli'de seyir halindeyken yanan otomobilde hasar oluştu

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

Akse Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde seyreden H.Ş. idaresindeki 41 ADJ 113 plakalı otomobilin motor kısmında yangın çıktı.

Dumanları fark ederek aracı durduran sürücü, itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

Yangında otomobilin motor bölümünde hasar meydana geldi.

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