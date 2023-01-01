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Kocaeli'de trafoya çarparak devrilen otomobildeki anne ve oğlu yaralandı

AA

Kocaeli'de trafoya çarparak devrilen otomobildeki anne ve oğlu yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, otomobilin elektrik trafosuna çarparak devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Emek Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde seyreden Zeynep U. idaresindeki 41 AKS 272 plakalı otomobil, yol kenarındaki elektrik trafosuna çarparak devrildi.

Kazada sürücü ve oğlu Mehmet Emin U. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı anne ve çocuğu, ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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