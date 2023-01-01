Kocaeli'de güneşli havayı fırsat bilenler sahilleri doldurdu

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yeni yılın ilk gününde güneşli havayı fırsat bilenler, piknik ve park alanları ile sahillerde zaman geçirdi.

Yılının ilk gününde güzel havayı değerlendirmek isteyenler, kentteki açık alanlarda ve sahillerde vakit geçirmeyi tercih etti.

Termometrelerin 15 dereceyi gösterdiği ilçede, vatandaşlar piknik ve yürüyüş yaparak keyifli vakit geçirdi.

İlçedeki çay bahçeleri ile sahil bandındaki yürüyüş yollarında yoğunluk oluştu.



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