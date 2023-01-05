Kocaeli 2022'de 19,2 milyar dolarlık ihracata imza attı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

KOCAELİ (AA) - ŞAHİN OKTAY - "Sanayi kenti" Kocaeli'de faaliyet gösteren şirketler, 2022'de 183 ülke ve bölgeye 19 milyar 238 milyon 880 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Avrupa pazarlarıyla iş yapmak için uygun bir konuma sahip olan ve depolama, kara, demir, deniz ve hava yolu erişimi konusunda önemli lojistik avantajlar barındıran Kocaeli, Türkiye'nin 2022'deki rekor ihracatına en güçlü katkı veren kentlerden biri oldu.

İhracat liginde İstanbul'dan sonra ikinci sırada yer alan Kocaeli'deki fabrikalarda üretilen mallar, dünyanın dört bir yanından talep gördü.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgiye göre, Kocaeli'nin 2021'de 17 milyar 48 milyon 148 bin dolar olan dış satımı, 2022'de yüzde 13'lük artışla 19 milyar 238 milyon 880 bin dolara yükseldi.

- İhracatın lokomotifi otomotiv ve kimya endüstrisi

Kent ihracatının yüzde 70'ine karşılık gelen 13 milyar 415 milyon 914 bin dolarlık kısmı, otomotiv ve kimya sektöründe faaliyet gösteren firmalar yaptı.

Ford Otosan, Hyundai Assan ve Anadolu Isuzu'nun üretim tesislerine ev sahipliği yapan kent ihracatında ilk sırayı otomotiv sektörü aldı. Söz konusu dönemde Kocaeli'den yapılan otomotiv ihracatı 2021'e göre yüzde 6'lık artışla 7 milyar 384 milyon 759 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Dış satım performansı bir önceki yıla göre yüzde 34 artan kimya sektörü, 6 milyar 31 milyon 155 bin dolarla ikinci oldu.

Çelik sektörü 1 milyar 624 milyon 162 bin dolarla üçüncü sıraya yerleşirken, bu sektörü 1 milyar 287 milyon 880 bin dolarla demir ve demirdışı metaller, 822 milyon 428 bin dolarla elektrik elektronik endüstrisi takip etti.

- 183 ülke ve bölgeye ihracat yapıldı

İzmit Körfezi'nin etrafında kurulu 35 liman tesisiyle Türkiye'nin adeta dünyaya açılan kapısı olan Kocaeli'den geçen yıl 183 ülke ve bölgeye sevkiyat yapıldı.

Kocaeli'den 2022'de en fazla ihracat yapılan ülke Birleşik Krallık oldu. Bu ülkeye bir önceki yıla göre yüzde 2'lik artışla 2 milyar 174 milyon 889 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Kentten yapılan ihracatın 2021'e göre yüzde 43 arttığı Hollanda, 1 milyar 301 milyon 513 bin dolarla ikinci sırada yer aldı.

ABD 1 milyar 128 milyon 468 bin dolarla üçüncü sıraya yerleşirken, bu ülkeyi 1 milyar 127 milyon 939 bin dolarla İtalya, 1 milyar 69 milyon 986 bin dolarla Güney Afrika Cumhuriyeti izledi.

Kocaeli'den en fazla ihracat yapılan 10 ülke ve 2021'e göre değişim oranları şöyle:

Ülke 2021 (bin dolar) 2022 (bin dolar) Değişim (%) Birleşik Krallık 2.137.668 2.174.889 2 Hollanda 910.361 1.301.513 43 ABD 863.957 1.128.468 31 İtalya 1.012.751 1.127.939 11 Güney Afrika 232.198 1.069.986 361 Almanya 950.620 1.053.116 11 Fransa 855.899 1.039.756 21 Slovenya 1.040.529 1.008.050 -3 İspanya 748.251 878.826 17 Belçika 793.403 783.160 -1

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.