KOÜ Denizcilik Fakültesi öğrencileri yat kaptanlığını uygulamalı öğrenecek

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Denizcilik Fakültesi öğrencilerine yat kaptanlığına yönelik uygulamalı eğitim verilecek.



KOÜ Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Soner Esmer ve M/Y Hayat teknesi sahibi Ferhan Emre Kalyon arasında teknenin bağlı olduğu Karamürsel Su Ürünleri Kooperatifi'nde eğitime yönelik işbirliği protokolü imzalandı.



Prof. Dr. Esmer, AA muhabirine, denizciler yetiştirmeyi misyon edinen fakültenin uygulamaya yönelik bünyesinde barındırdığı pek çok denizcilik laboratuvar ve simülasyonlarına, yapılan tekne protokolüyle bir yenisinin daha eklendiğini belirtti.



İmzalanan protokolle öğrencilere yat kaptanlığına yönelik uygulamalı eğitimin verilmesinin amaçlandığını vurgulayan Esmer, şu bilgileri paylaştı:



"Fakülte bölümlerinden Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü'ne yönelik 499 Grt Yat Kaptanlığı Yeterliliği eğitimi vermeye yetkili olan Kocaeli Üniversitesi Denizcilik Fakültesi, yapılan protokolle öğrencilerine tekne yapısı, tekne kullanımı, halatlar ve düğümler, manevra, tekne donanım ve ekipmanları, motor bilgisi ve seyir türleri gibi çeşitli eğitimlerin verilmesini planlamaktadır. Böylece öğrencilerin hem deniz hayatını daha yakından görmeleri hem de mesleki bilgi ve tecrübe edinmeleri amaçlanmıştır."



Kalyon da ilçe sakini olarak öğrencilerin eğitimine ve okula destek olmak istediğini belirterek, teknesinin böyle konuda fayda sağlayacak olmasından dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.