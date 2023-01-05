Tırın dorsesindeki plastik boruların arasına gizlenen 150 düzensiz göçmen yakalandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, bir tırın dorsesinde plastik boruların arasına gizlenen 150 düzensiz göçmen yakalandı.

Polis ekipleri, 06 DK 4226 plakalı tırın içerisinde çok sayıda düzensiz göçmen olduğu ihbarını aldı.

Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi Ülker Sokak'ta durdurulan tırın dorsesinde plastik boruların arasına saklanan 150 düzensiz göçmen olduğu belirlendi.

Otobüslerle Yarımca Göçmen Kaçakçılığıyla ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne götürülen düzensiz göçmenlerin adli ve idari işlemler tamamlanınca geri gönderme merkezine teslim edileceği bildirildi.

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