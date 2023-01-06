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TÜBİTAK Marmara Teknokent, üretim ve ihracatıyla 2022'de ekonomiye güç kattı

AA

TÜBİTAK Marmara Teknokent, üretim ve ihracatıyla 2022'de ekonomiye güç kattı

KOCAELİ (AA) - KADİR YILDIZ / ŞAHİN OKTAY - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 2003'ten bu yana faaliyet gösteren TÜBİTAK Marmara Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, bünyelerindeki firmaların geçen yıl 70 ülkeye 65 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini bildirdi.

Aynı zamanda TÜBİTAK Başkanı da olan Mandal, AA muhabirine, Türkiye'de ilklerin olduğu Gebze'deki teknokentin 2003'te kurulduğunu söyledi.

Türkiye'nin bugün 100'e ulaşan teknoparkları içerisinde ilk kurulanlardan biri olduklarını aktaran Mandal, "Türkiye'de hem teknoloji geliştirme hem de teknoloji serbest bölgesinin olduğu tek yerde bulunuyoruz. Teknoloji geliştirme bölgeleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla ilgili bir altyapı. Yine teknoloji serbest bölgemiz de hem Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız hem de Ticaret Bakanlığımızla ilgili. Türkiye'deki ender noktalardan bir tanesiyiz." diye konuştu.

- "Teknoloji geliştirme bölgesinde doluluk oranı yüzde 100"

Mandal, 8 kilometrekarelik araştırma kampüsünün içinde bulunduklarını belirterek, burada birçok alanda tasarım, ticarileşme ve üretim yapıldığını, ihracatın teşvik edildiğini bildirdi.

Teknokent'teki teknoloji geliştirme bölgesinde yüzde 100 doluluğa sahip olduklarını aktaran Mandal, teknoloji serbest bölgesinde de yüzde 95 doluluk bulunduğunu söyledi.

Marmara Teknokent'te 175 firmada 3 bin 500'e yakın AR-GE ve destek personelinin faaliyette bulunduğunu dile getiren Mandal, şöyle devam etti:

"Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın değerlendirdiği her yıl teknoparkların sıralandığı endeks var. Geçen aralık ayında İzmir'de yapılan 9. AR-GE ve Tasarım Merkezi ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi ve Ödül Töreni'nde 100'e yaklaşan teknopark içinde 8. sırada yer almak bizim için heyecan verici ve başarı ama bize yetmez. Hedef elbette birincilik, içinde bulunduğumuz avantajları da kullanarak en iyi yerde yer almak."

- "Firmalarımız yurt içi cirolarından 2 milyar lira gelir elde etti"

Mandal, teknoparklara bakıldığında faaliyet alanlarının önemli kısmının bilişim sektörü olduğuna işaret ederek, Marmara Teknokent'te sadece bilişim değil, aynı zamanda makine imalat, sağlık, savunma sanayi, yazılım, enerji ve biyoteknoloji alanında birçok firmanın bulunduğunu kaydetti.

Firmaların global olduğunu aktaran Mandal, bunda teknokentin hem teknopark hem de serbest bölge olmasının etkili olduğunu bildirdi.

Mandal, Marmara Teknokent'in faaliyet alanının oldukça geniş kapsamda olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"2022 yılını kapattık. Bu vesileyle 2023 yılının, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümünün hayırlı olmasını diliyorum. Firmalarımız yurt içi cirolarından 2 milyar lira gelir elde etti. Yine bu firmalarımız tabii ki gelişim alanı olmakla birlikte 65 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiler. Buradaki firmalarımız Çin'den Avrupa'ya 70 farklı ülkeye ihracat yaptı. Geliştirilen teknoloji dar alanda değil, bahsettiğim sektörel genişlikle beraber oldukça geniş alanda.

Bunun sadece bizim başarımız olduğunu söylersek yeterli olmaz, eksik kalır. Ülkemizin özellikle yakın zamandaki Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya koyduğu hedefler, yine yeni ekonomik paketin modeliyle beraber Türkiye'nin daha fazla üretim, istihdam, ihracatının biz de bunun çıktısındayız. O yüzden son 3 yıl içerisinde yüzde 35'lik artışımız var. Bu bizim için başarılmış, duracağımız bir hedef değil, bundan çok daha yüksek şekilde gelecek yıllarda özellikle ihracat potansiyelimizi ve buradaki üretimi, istihdamı, ihracatı ama en önemlisi yüksek teknolojiyi artıracağız."

- "Girişimcileri destekliyoruz"

TÜBİTAK Marmara Teknokent Genel Müdürü Mehmet Ali Okur da proje ve patent başvurularına önem verdiklerini belirterek, "Bölgemizde şu anda 286 AR-GE projesi çalışılıyor, firmalarımızın patenti olan 302 projesi var. Bu doğrultuda çalışmalar sürüyor." dedi.

Okur, üniversite ve lise öğrencilerinin girişimlerini önemsediklerini dile getirerek, bu anlamda girişimcilere faaliyet ve çalışmalarını rahat yapabilecekleri alanlar oluşturduklarını bildirdi.

Onlara kamp, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK destekleri sağladıklarını aktaran Okur, fikri olan, AR-GE çalışması yapmak isteyen herkesi buraya davet ederek, gereken bütün destekleri sunmaya hazır olduklarını kaydetti.


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