Kocaeli'de 200 saatlik kamera kaydını inceleyen polis, gasp çetesini çökertti

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de bankadan çıkan vatandaşları takip ederek gasbettiği iddia edilen 6 şüpheli, İstanbul ve Ankara'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Gebze ilçesinde park halindeki otomobilden 310 bin liranın çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Yaklaşık 2,5 ay süren çalışmada 200 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin E.P, Ö.P, B.P, M.Y, E.P. ve D.P. olduğunu belirledi.

Çalıntı araç ve plaka kullanarak olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için İstanbul ve Ankara'da operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan ve akraba oldukları belirlenen 6 zanlı, Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Arama yapılan adreslerde 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Bankadan çıkan vatandaşları takip ederek gasbettikleri belirlenen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

Öte yandan Gebze'de park halindeki otomobilden 310 bin liranın çalınma anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İstanbul'un Esenyurt ile Başakşehir ilçelerinde 90 bin avro ve 4 bin liranın gasbedilmesi ve yağma olayına karıştıkları tespit edilen şüphelilerin, geçmiş yıllarda da yaklaşık 2,5 milyon liralık gasp ve 6 oto hırsızlık olayında yer aldıkları öğrenildi.

Şüphelilerin birçok dosyadan aranması ve haklarında çok sayıda suç kaydı bulunduğu tespit edildi.



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