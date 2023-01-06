Kocaeli'de bir kişiyi yaralayarak yağmaladıkları iddia edilen sanıklar yargılanıyor

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir kişiyi silahla ve darbederek yaralayıp yağmaladıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 3'ü tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar M.B, C.A, E.B, tutuksuz sanıklar E.A. ve B.A. ile müşteki M.E. ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen tutuklu sanık C.A, olayın gerçekleştiği yalıya müştekiyle gittiklerini, alkolün etkisiyle tartışma çıktığını ileri sürdü.

Tartışma sırasında müşteki M.E'nin belinden silahını çıkardığını iddia eden C.A, bunun üzerine kendisinin de silahı alarak pencereden bahçeye attığını söyledi.

Müşteki avukatının, "Müşteki M.E. ile yakınlığınız olmasına rağmen yaralandığında kendisine neden yardım etmediniz?" sorusu üzerine C.A, "Öyle bir şey yok. Biz müsaade etmeseydik oradan çıkamazdı." dedi.

Sanık M.B. de yalıda bulundukları esnada çıkan tartışmada kendisine küfür eden müştekiye yumruk attığını, silahı ateşleyen kişinin ise tutuklu sanık E.B. olduğunu iddia etti.

Müşteki M.E. ise misafir olarak gittiği yalıda üzerinde silah olmadığını savunarak, "İlk silah patladığında kimse yaralanmadı. Sanıklar B.A. ve M.B'nin elinde silah vardı. 2 el topuğuma ateş ettiler." dedi.

Silahın kabzasıyla sanıkların 3-4 kez kafasına vurduğunu öne süren M.E, kendi imkanlarıyla yalıdan ayrıldığını, bölgedeki bir eve sığınarak yardım istediğini anlattı.

M.E. ayrıca, 2 telefonu ile aracındaki bazı eşya ve paraların da gasbedildiğini iddia ederek, sanıklardan şikayetçi olduğunu kaydetti.

Tanıkların dinlenilmesinin ardından cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıkların adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verilmesini, yalı görevlisi tanık A.R.T. hakkında daha önce sanıklarla ilgili verdiği ifadeyi mahkemede değiştirerek iftirada bulunduğu gerekçesiyle Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

Taraf avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların yurt dışına çıkış yasağı getirilerek tahliyelerine karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- Olay

Körfez ilçesindeki bir yalıda 21 Aralık 2021 tarihinde müşteki M.E. ile yanındakiler arasında tartışma çıkmıştı. Tartışma sonucu M.E. silahla ve darbedilerek yaralanmıştı.

Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden M.B, C.A. ve E.B. tutuklanmış, E.A. ve B.A'ya adli kontrol hükümleri uygulanmıştı.

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