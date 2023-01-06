Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'dan GİRİB'e ziyaret

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Giresun İşadamları ve Bürokratları Derneği (GİRİB) üyeleriyle bir araya geldi.

Dernek binasında düzenlenen programda konuşan Büyükakın, dünyada gelişen olayların iyi okunması ve anlaşılması gerektiğini kaydetti.

Her şeye rağmen Türkiye'nin bir yükseliş içinde olduğunu vurgulayan Büyükakın, "Bu milletin kardelen çiçekleri açmıştır ve milletimizin geleceği çok parlaktır. Önümüzdeki süreçte geçmiş seçimlerden çok daha önemli bir seçim süreci yaşanacaktır. Herkesin elini vicdanına koyması gerekir." diye konuştu.

Programa, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, GİRİB Başkanı Kemal Tokmak, Kocaeli Giresun Dernekler Federasyonu Başkanı Mehmet Elmas ile iş adamları, muhtar ve vatandaşlar katıldı.

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