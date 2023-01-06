Kocaeli'de silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde silahlı saldırı sonucu 2 kişi yaralandı.

Körfez Mahallesi'ndeki bir iş yerinin önünde M.E. ile B.D'ye, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından tabancayla ateş açıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan M.E. ve B.D. yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı.

Bölgede inceleme yapan polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, M.E'nin 21 Aralık 2021'de Körfez ilçesinde silahla ve darbedilerek yaralandığı, bazı eşyalarının da yağmalandığı, olayla ilgili yargılanan 5 sanıktan tutuklu olan 3'ünün tahliye edildiği öğrenildi.

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