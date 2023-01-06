Kocaeli'de 15 yaşındaki kız bıçakla yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tartıştığı kadın tarafından bıçakla yaralanan 15 yaşındaki kız, hastanede tedavi altına alındı.
Karabaş Mahallesi Kent Meydanı'nda S.B. (20) ile G.B. (15) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu S.B, yanındaki bıçakla G.B'yi bacağından yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı genç kız, ambulansla Kocaeli Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, olayın ardından kaçan kadın şüpheliyi aynı mahallede yakaladı.
Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.