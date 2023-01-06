Kocaeli'de 10 düzensiz göçmen yakalandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yakalanan 10 düzensiz göçmen Adana'daki geçici barınma merkezine gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte düzensiz göçle mücadele çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Kocaeli'de yakalanan 10 düzensiz göçmenin güvenlik güçleri gözetiminde Adana Sarıçam Geçici Barınma Merkezine gönderildiği kaydedildi.





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