GÜNCELLEME - Kocaeli'de 200 saatlik kamera kaydını inceleyen polis, gasp çetesini çökertti

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de bankadan çıkan vatandaşları takip ederek gasbettiği iddiasıyla İstanbul ve Ankara'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Gebze ilçesinde park halindeki otomobilden 310 bin liranın çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Yaklaşık 2,5 ay süren çalışmada 200 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin E.P, Ö.P, B.P, M.Y, E.P. ve D.P. olduğunu belirledi.

Çalıntı araç ve plaka kullanarak olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için İstanbul ve Ankara'da operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan ve akraba oldukları belirlenen 6 zanlı, Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Arama yapılan adreslerde 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerin bankadan çıkan vatandaşları takip ederek gasbettikleri saptandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edilen şüphelilerden E.P, Ö.P, B.P. ve M.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, E.P'ye 6 ay süreyle ev hapsi verildi, D.P ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Öte yandan Gebze'de park halindeki otomobilden 310 bin liranın çalınması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İstanbul'un Esenyurt ile Başakşehir ilçelerinde 90 bin avro ve 4 bin liranın gasbedilmesi ile yağma olayına karıştıkları tespit edilen şüphelilerin, geçmiş yıllarda da yaklaşık 2,5 milyon liralık gasp ve 6 oto hırsızlık olayında yer aldıkları ortaya çıkarıldı.

Şüphelilerin birçok dosyadan arandığı ve haklarında çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

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