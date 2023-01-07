Kocaeli'de otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Körfez kesiminde yabancı uyruklu B.M.A'nın kullandığı otomobil, Sevindikli mevkisinde B.S. idaresindeki 06 AVR 58 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ile otoyol jandarma trafik ekipleri sevk edildi.

Kazada, araç sürücüleri ile hafif ticari araçtaki İ.Ö. ve otomobildeki yabancı uyruklu 3 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.





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