Kocaeli'de atıl durumdaki akaryakıt istasyonuna ait binada çıkan yangın söndürüldü

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde atıl durumdaki akaryakıt istasyonuna ait binada çıkan yangın hasara neden oldu.

İnönü Mahallesi İbrahimağa Caddesi'nde atıl durumdaki akaryakıt istasyona ait metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın binada hasara yol açtı.



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