Kocaeli'de otomobille çarpışan motosikletteki kurye yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki kurye yaralandı.

Suriye uyruklu M.A. idaresindeki 34 LG 0037 plakalı motosiklet, Hacı Halil Mahallesi İsmetpaşa Caddesi'nde Bilal U'nun kullandığı 34 JL 072 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, motosikletli kurye M.A. yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



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