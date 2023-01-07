Kocaeli'de yakalanan iki hırsızlık şüphelisinden biri tutuklandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de otomobilden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gebze ilçesinde otomobilden hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Yapılan çalışma neticesinde ekipler, şüpheliler M.K. ile M.T'yi yakaladı.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden M.K. tutuklandı, M.T. yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

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