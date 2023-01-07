Kocaeli'de motosiklet sürücüsünün çarptığı asansörde hasar oluştu

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde motosiklet sürücüsünün çarptığı üst geçit asansörü 2 ay kullanılamayacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların ulaşımına kolaylık sağlamak amacıyla kent genelinde inşa edilen 113 asansör ve 31 yürüyen merdiven, bazı zamanlarda kullanım hatası, kişi ya da kişilerin verdikleri zararlarla devre dışı kalabiliyor.



Sekapark'ta bulunan Bilim Merkezi Tramvay İstasyonu üst geçidi güney asansörüne motosikletiyle çarpan sürücü, sistemin devre dışı kalmasına neden oldu.



Çarpma nedeniyle kat kapısı ve panellerde zarar oluştu. Sekapark ile kent arasındaki bağlantıyı sağlayan üst geçitlerden birinde bulunan söz konusu asansör, 2 ay devre dışı kalacak.



Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, motosiklet sürücüsünün üst geçidin güney asansörüne hızlı bir şekilde çarpması yer alıyor.



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