Kuvayımilliye komutanlarından Yahya Kaptan Dilovası'nda anıldı

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KOCAELİ (AA) - Kuvayımilliye komutanlarından Yahya Kaptan, şehit edilişinin 103. yıl dönümünde Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki kabri başında törenle anıldı.

Tavşancıl Mahallesi'nde Yahya Kaptan'ın anıt mezarında düzenlenen törene, Vali Seddar Yavuz, Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay, AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemal Yaman, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.



Törende konuşan Vali Yavuz, Milli Mücadele Kahramanı Kaptan'ı ölümünün yıl dönümünde rahmet ve minnetle andı.



Ay yıldızlı bayrağa ve Türkiye'nin toprak bütünlüğüne sahip çıkmayanların karşısında olduklarını vurgulayan Yavuz, şöyle devam etti:



"Bizim diriliş ve kıyam dönemimiz. Kim gelirse gelsin bunu değiştiremez, bu dönem yükseliş dönemidir. O yüzden tarih öğrenelim, o yüzden Yahya Kaptan'ı öğrenelim. Tarihimize yabancılaştık, değerlerle yaşamayı öğrenmeliyiz. Değerlerimizle batı değerleri ölçüşmez, çıkar odaklı ilişkiler kuramayız. Duygumuzla ve vicdanımızla karar veririz. Akıl, kalp ve vicdan, sizi doğru yere götürür. Hür ve bağımsız yaşamayı ve yaşatmayı tercih ediyoruz. Onun için Yahya Kaptan'ı, Gazi Mustafa Kemal'i önemsiyoruz. 1071'den bugüne aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi, bu ülkeye ihanet etmemiş kim varsa rahmet ve minnetle anıyorum."



Milletvekili Yaman ise Yahya Kaptan'ın Balkanlar'ın çocuğu olduğunu ama canını vermeye bu bölgeye geldiğini anımsattı.

Yaman, "Allah rahmet eylesin. Tarihten bugüne, bu coğrafyanın bize yurt olması için kim can vermişse Allah'tan rahmet diliyorum. 'Türkiye Yüzyılı' dediğimiz dönem çok güzel işlerin yapılacağı, daha güçlü olacağımız dönemdir. Bu coğrafyanın bize yurt olması uğurunda canını feda eden tüm kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum." şeklinde konuştu.​​​​​​​

Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim okundu, Yahya Kaptan'ın kabrine karanfil bırakıldı.

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