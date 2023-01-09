Kocaeli'de Genç Kızılay'dan görme engellilere afet eğitimi

KOCAELİ (AA) - Genç Kızılay Kocaeli Teşkilatınca, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında görme engellilere afet eğitimi verildi.
Genç Kızılay Kocaeli İl Başkanı Necati Özgen, teşkilat yöneticileri ve gönüllüler, Kocaeli Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde (AFAD) görme engellilerle bir araya geldi.
Türk Kızılay Marmara Bölge Afet Yönetim Müdürlüğü (MAFOM) Afet Eğitimcisi Murat Taşlı'nın eğitiminin ardından görme engelliler, portatif çadır kurulumunu öğrendi, mobil aşevinde çorba dağıtımı gerçekleştirdi.
Etkinliğe, Türk Kızılay Genel Merkez Teşkilatlanma Birimi 1. Bölge Koordinatörü Muhammet Çağrı Yıldırım ve yardımcısı Berat Barin de katıldı.