Kocaeli Valisi Yavuz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yavuz, mesajında, kamuoyunu aydınlatmak için günün her saatinde haber peşinde koşan gazetecilerin, zor şartlarda ve sorumluluk duygusu içinde toplumu bir taraftan gelişen olaylar karşısında aydınlatırken, bir taraftan da halkın talep ve beklentilerini yansıtarak önemli kamu görevini yerine getirdiğini kaydetti.

Ülkenin ve kentin sorunlarını kamuoyuna aktaran basın mensuplarının yaptıkları haber, yorum ve görüşlerinin, çalışmalarına önemli faydalar sağladığını vurgulayan Yavuz, "İlkeli, doğru ve tarafsız şekilde çalışarak halkın haber alma hakkını sağlayan ve toplumun genel talep ve görüşlerini kamuoyuna yansıtma görevini üstlenen, vatandaş ile yönetim arasında köprü vazifesi gören basın mensuplarımız, bu yönüyle milletin duygularına tercüman olmaktadırlar." değerlendirmesinde bulundu.

Vali Yavuz, kentin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine, sorunların çözümüne, gündeme taşıdıkları konularla katkı sağlayan basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak, "Ebediyete intikal eden basın çalışanlarına Allah'tan rahmet diler, görevi başında bulunan tüm basın çalışanlarına da sevgi ve saygılarımı sunarım." ifadesini kullandı.

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