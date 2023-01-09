Kocaeli Valisi Yavuz, 10 Ocak İdareciler Günü'nü kutladı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 10 Ocak İdareciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yavuz, mesajında, "Halka hizmet, Hakk'a hizmettir" ve "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışı içinde ülkesine ve milletine hizmet etme bilinciyle çalışan mülki idare amirlerinin, devletin en köklü, en temel, en önemli yapı taşlarından biri olduğunu kaydetti.

Hak ve adalet bilincini kendisine şiar edinen idarecilerin kamu hizmetlerinin vatandaşa ulaşmasında ve devlet politikalarının başarıyla uygulanmasında, insan odaklı yönetim anlayışıyla devletle millet, kurumlarla vatandaşlar arasında köprü vazifesi gördüğünü, açık ve şeffaf kamu yönetimi anlayışıyla halkla birlikte, halk için emek sarf ettiğini vurgulayan Yavuz, şöyle devam etti:

"Mülki idare amirlerimizin görev bölgelerinde gerçekleştirilen faaliyetler ve hayata geçirilen projelerin icrasında halkımıza liderlik yapmaları, ülkemizin aydınlık geleceği için özel bir değer ve anlam taşımaktadır. Çünkü mülki idare amirleri görev bölgelerinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devlet büyüklerimizi, egemenliğimizin timsali şanlı bayrağımızı, kadim Türk tarihini hülasa milli değerlerimizin tümünü temsil ettiklerinden, liderlik yaptıkları aziz milletimize cesaret, azim, kararlılık ve sorumluluk duyguları aşılamaktadırlar."

Vali Yavuz, milletin huzuru, refahı ve güvenliği için üstün vazife bilinciyle çalışan, ülkenin gelişmesinde, standartlarının yükseltilmesinde büyük emeği bulunan tüm mülki idare amirlerinin İdareciler Günü'nü kutlayarak, "Hayatlarını kaybeden ve görevi başında şehit düşen tüm meslektaşlarıma Allah'tan rahmet diliyorum. Ayrıca vali ve kaymakam eşlerine de gösterdikleri büyük fedakarlıklar için şahsım ve meslektaşlarım adına teşekkürü bir borç bilirim." ifadelerini kullandı.

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