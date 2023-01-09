Kocaeli'de bir kişiyi kesici aletle yaralayan şüpheli tutuklandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişiyi kesici aletle yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kent Meydanı'nda bir kişiyi kesici aletle yaralayan A.S. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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