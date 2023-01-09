Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükakın, mesajında, doğruluk ve tarafsızlıktan ödün vermeden kalemini hak, hakikat ve adaletten ayırmadan gece gündüz haber peşinde koşan tüm basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladığını belirtti.

Kentte basının önemi ve kıymetinin büyük olduğuna dikkati çeken Büyükakın, "Gerek ulusal medya temsilcileri gerek yerel gazeteler gerekse de dijital gazetelerimizin sayısı oldukça fazla. Basın denilince akla gelen ilk illerden biriyiz. Geniş basın tarihine sahibiz." ifadelerini kullandı.

Büyükakın, yakın tarih içinde zorlu koşullar altında gazetecilerin nasıl özverili çalıştıklarının bizzat şahidi olduğunu vurgulayarak, "İşlerine, emeklerine saygım sonsuz. Bugünün vesilesiyle bu kente değer katan, yazdıklarıyla yol çizen, yön veren ve gerçek haberi doğruca okuyucusuna aktaran, çalışan tüm basın emekçilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlarım." açıklamasında bulundu.

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