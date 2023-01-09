Pınarlı Spor'dan Kandıra Belediye Başkanı Turan'a ziyaret

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KOCAELİ (AA) - Şile ve Ağva Civar Köyleri Kültür ve Dayanışma Derneğince (ŞADER) düzenlenen Dostluk Turnuvası'nda şampiyon olan Pınarlı Spor'un oyuncuları, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan'ı ziyaret etti.



Pınarlı Mahalle Muhtarı Hüseyin Gün ve futbolcular, Turan'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Başkan Turan, Kandıralı gençlerin her alanda elde ettikleri başarılarından gurur duyduğunu belirtti.

Her zaman gençlerin yanında olduklarını vurgulayan Turan, Pınarlı Spor'un ŞADER'in organize ettiği turnuvada şampiyon olarak kendilerini onurlandırdığını söyledi.



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