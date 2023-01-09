Kocaeli'de demir çitlere sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde demir çitlere sıkışan köpeğin yardımına itfaiye yetişti.

Kozluk Mahallesi Orduevi Sokak'ta köpeğinin demir çitlerin arasına sıkıştığını fark eden sahibi, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, köpeği kurtarmak için çalışma başlattı.

Ekipler, hidrolik ayırıcı ekipmanla köpeği sıkıştığı yerden kurtararak sahibine teslim etti.

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