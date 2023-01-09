Kocaeli'de silahlı saldırıya uğrayan radyoloji teknisyeni öldü

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde spor salonuna gitmek için evinden çıktığı sırada silahlı saldırıya uğrayan radyoloji teknisyeni hayatını kaybetti.

Ayazma Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı'ndaki bir sitede yaşayan Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde görevli radyoloji teknisyeni Hürrem Doğan (31), spor salonuna gitmek için evinden çıktı.

Doğan, kendisini dışarıda beklediği iddia edilen kimliği belirsiz kişi tarafından silahla ateş edilmesi sonucu yaralandı.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Doğan, kaldırıldığı Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.





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