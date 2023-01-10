Kocaeli'de tarihi eser niteliğinde objeler ele geçirildi

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tarihi eser olduğu değerlendirilen 53 obje ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar sonucu 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin üst aramasında, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 9 yüzük, 9 bilezik, 1 mühür ve 34 tarihi obje bulundu.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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