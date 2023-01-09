Kocaeli'de radyoloji teknisyenini silahla vurarak öldüren şüpheli yakalandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde spor salonuna gitmek için evinden çıkan radyoloji teknisyenini silahla vurarak öldüren şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün Ayazma Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı'ndaki bir sitede yaşayan Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde görevli radyoloji teknisyeni Hürrem Doğan'a (31) silahlı saldırı düzenleyen şüphelinin kimliğini belirledi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda İ.Ö'yü gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İzmit ilçesinde, dün spor salonuna gitmek için evinden çıktığı sırada, kendisini dışarıda beklediği iddia edilen kimliği belirsiz kişi tarafından silahla ateş edilmesi sonucu yaralanan radyoloji teknisyeni Hürrem Doğan, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatmıştı.

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