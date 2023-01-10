Kocaeli'de öğrenci servisi kazasıyla ilgili sanıkların yargılanmasına devam edildi

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir kadın ile 4 öğrencinin hayatını kaybettiği öğrenci servisi kazasıyla ilgili biri tutuklu 7 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Gebze 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki üçüncü duruşmaya, tutuklu servis sürücüsü Mehmet Ö, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Mağdurlar ve yakınları ile taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada, fren aksanının incelenmesine yönelik istenen bilirkişi raporu ile Gebze Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesi okundu.

Sorulması üzerine katılanlar Ali Elmas, Necmettin Öztürk ve Erkan Uzun, tüm sanıklardan şikayetçi olduklarını belirterek, kamu davasına katılma talepleri bulunduğunu bildirdi.

Katılan Güven Akıllı, "Ufak dükkanım var. Böyle bir hatayı yapsam bir sürü ceza alırdım ancak bu araçları denetimden ve gözetimden sorumlu olan hiç kimse ifadeye dahi gelmemiştir." dedi.

Katılan Neriman Pınarbaşı da şikayetinin sürdüğünü belirterek, "Çocuğumu kafama göre bu okula göndermedim. Bu olayda her kimin kusuru varsa onların cezalandırılmasını isterim." diye konuştu.

Diğer katılanlar ile avukatları ise önceki beyanlarını tekrar ettiklerini aktararak, sanıkların cezalandırılmasını, eksik hususların giderilmesini talep etti.

Cumhuriyet savcısı ise dosyada eksik hususların giderilerek tutuklu sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu da dikkate alınarak tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Sanık Mehmet Ö'nün avukatı, aşamalardaki yazılı ve sözlü savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, müvekkilinin olaydan dolayı sakat durumda olduğunu, 14 aydır tutuklu bulunduğunu, diğer sanıklar ile eşitliğin sağlanması adına ve sakatlık durumuyla tutuklulukta geçen süre dikkate alınarak şartsız olarak veya adli kontrol tedbirleriyle tahliyesini talep ettiklerini aktardı.

Diğer sanıklar Hamza Ö. ve Cihad Ö'nün avukatı ise raporu inceleyip beyanda bulunmak için süre talep ettiklerini kaydetti.

Sanık Mehmet Ö. de "Her ne kadar kanda uyarıcı madde çıksa da bu madde metamfetamin gibi uyuşturucu madde değil, uyarıcıdır. Kazanın oluşumunda uyuşturucunun etkisi bulunmamaktadır. Tahliyemi talep ediyorum." şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, İstanbul Adli Tıp Kurumu 5. İhtisas Dairesinden rapor dönüşünün beklenmesi, mağdur ve katılan vekilleri ile sanık müdafilerine gelen bilirkişi raporuna karşı beyanda bulunmak üzere süre verilmesi ve sanığın tutukluluk halinin sürmesine karar vererek duruşmayı 7 Mart'a erteledi.

- Kaza

Gebze ilçesinde, 9 Kasım 2021'de meydana gelen kazada, Mehmet Ö. idaresindeki 41 P 0860 plakalı servis midibüsü, Beylikbağı Ankara ve Fikri Altıokka caddelerinin kesiştiği mevkide yoldan geçen kadına çarptıktan sonra bağlantı köprüsünden dere yatağına devrilmişti.

Kazada, midibüsün çarptığı Birsen Giriş ile öğrenci Mert Efe Akıllı (13) hayatını kaybetmiş, servis sürücüsü Mehmet Ö. ile araçtaki 19 öğrenci yaralanmıştı.

Öğrencilerden Esma Nur Avcı (14), Rabia Üst (14) ve Ege Yılmaz (15) kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmişti.

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