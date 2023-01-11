Kocaeli'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Mevlana Mahallesi Soma Şehitleri Caddesi'nde S.A. idaresindeki 41 TB 302 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla ilçedeki özel hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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