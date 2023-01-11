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Bilişim Vadisi firmaları yenilikçi ürünlerini ABD'de sergiledi

AA

Bilişim Vadisi firmaları yenilikçi ürünlerini ABD'de sergiledi

KOCAELİ (AA) - Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisi'nde faaliyet gösteren firmalar, ABD'de düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2023'e katıldı.

Bilişim Vadisi'nden yapılan açıklamaya göre, Las Vegas şehrinde 5-8 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilen fuarda, bilgisayarlardan akıllı ev aletlerine, tabletlerden saatlere, otomotivden sağlığa birçok alandaki teknolojik yenilikler ilk kez görücüye çıktı.

Fuarda, dizüstü bilgisayarlardan özel bilgisayar parçalarına, sağlık çözümlerinden akıllı ev ürünlerine kadar ve ilerleyen yıllarda karşılaşılacak çok sayıda teknolojik cihazın prototipi sergilendi.

CES 2023'ün odağında, yapay zekadan sürdürülebilirliğe, otonom araçlardan enerji yönetimine, dijital sağlıktan akıllı şehirlere ve girişimciliğe kadar birçok konu yer aldı.

Özellikle otonom araçlar, sürdürülebilirlik ve girişimcilik konularının ön plana çıktığı fuara Bilişim Vadisi, aralarında AirCar, Büyütech, Cowealthy, Saykal Electronik, Octopus ve Saha Robotik'in bulunduğu 6 firmayla katıldı.

Fuarda 4 gün boyunca ürün ve teknolojilerini sergileme fırsatı yakalayan Bilişim Vadisi firmaları, uluslararası işbirliği ve satış görüşmeleri yaptı.

Makine vizyonuna dayalı otonom uçuş teknolojileri üzerine çalışmalar yürüten, elektrikli ve yüzde 100 otonom bir araç olan Türkiye'nin yerli uçan arabası Aircar'ı üreten AirCar Corp'un standı fuarda ilgi gördü.

İç mekanlarda otonom mobil servis robotlarının donanım ve yazılımlarını geliştiren Saha Robotik ve Teslimat Teknolojileri, fuara bu teslimat robotlarının maketi ile katıldı.

Hayvan takip sistemleri üzerine çalışan Cowealthy, fuarda Smart Air Tag ürününü sergiledi. Aktif bir elektronik içinde ivme sensörü barındıran Smart Air Tag sayesinde hayvanların davranışları toplanıp veri haline dönüştürülüyor.

İleri teknoloji elektronik ürünler geliştiren Saykal Electronik, fuarda radar çözümleri ve otomotiv elektroniği ürünleri ile yer aldı.

Kameralar ve kamerayla ilgili teknolojiler üzerine çalışan Büyütech, CES 2023'te Driver Monitoring System Camera Surround View Camera Rear View Camera ürününü sergiledi.

Octopus ise dijital ekran ve çözümlerini fuarda sergileme imkanı buldu.

- İstanbul Pavilyonu yoğun ilgi gördü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İSTKA'nın ev sahipliği yaptığı CES 2023 İstanbul Pavilyonu'nda yer alan teknoloji girişimcileri ile bir araya geldi.

CES 2023 Türkiye Girişimcilik Ekosistemi ile İstişare Toplantısı kapsamında gerçekleşen pavilyon yoğun ilgi gördü.

EUREKA Park Fuar alanında kurulan yaklaşık 260 metrekarelik İstanbul Pavilyonu'nda, tüketici elektroniği alanında yenilikçi ve teknoloji odaklı ürünü bulunan 53 Türk teknoloji girişimi yer aldı.

Pavilyonda, elektrikli otonom hava taksi, görme kaybı riskini erken aşamada tespit etmeye olanak sağlayan taşınabilir tanı cihazı, disleksi, otizm ya da alzaymır olan kişilerin bilişsel performanslarını artıran telefon yazılımı, şehirde tarımı 365 gün mümkün kılan akıllı tarım teknolojileri gibi inovatif girişimler tanıtıldı.

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