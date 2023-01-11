Kocaeli'de 5. kattan boş havuza düşen öğretmen öldü

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, bir apartmanın 5. katının balkonundan zemindeki boş havuza düşen öğretmen yaşamını yitirdi.

Hacı Osman Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 5. katında yaşayan Körfez Atatürk Anadolu Lisesi'nde görevli matematik öğretmeni Faruk Akay (40), bilinmeyen bir nedenle balkondan zemindeki boş havuza düşerek yaralandı.

Yaralı öğretmen, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Akay, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

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