Kocaeli'de metruk bina yangında kullanılamaz hale geldi

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, tek katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Karapınar Mahallesi'nde tek katlı metruk binada gece saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce kısa sürede söndürülen yangında, metruk bina kullanılamaz hale geldi.

Jandarma ekipleri, yangınla ilgili inceleme başlattı.

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