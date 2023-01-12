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Kocaeli'de metruk bina yangında kullanılamaz hale geldi

AA

Kocaeli'de metruk bina yangında kullanılamaz hale geldi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, tek katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Karapınar Mahallesi'nde tek katlı metruk binada gece saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce kısa sürede söndürülen yangında, metruk bina kullanılamaz hale geldi.

Jandarma ekipleri, yangınla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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