KOÜ Rektörü Prof. Dr. Cantürk, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Rektörü Prof. Dr. Zafer Cantürk, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu ve AA Kocaeli Bürosu çalışanları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçen ay Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Cantürk'ü ziyaret etti.

Prof. Dr. Cantürk'e yeni görevinde başarılar dileyen Velioğlu, AA'nın çalışmalarını anlattı.

Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılan Cantürk, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içinde ve dışında "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerinde çektiği fotoğrafları inceledi.

Cantürk, haber kategorisinde Doğukan Keskinkılıç'ın "Gece uçuşu" fotoğrafına, sporda Elif Öztürk Özgöncü'e ait "Şampiyonlar", çevre-yaşam kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un çektiği "Organik plastik" fotoğraflarına oy verdi.



Yaşanabilir çevrenin önemli olduğuna işaret eden Cantürk, çevreyi korunmanın önemine değindi.

Çevre-yaşam kategorisinde fotoğrafların çok anlamlı olduğunu dile getiren Cantürk, "Gençlere bu mesajı vermek lazım. Bu tür organik olmayan atıklar, bizim dünyamızı kirlettiği sürece gelecekte çocuklara ne bırakırsak bırakalım acı ve zulümden başka bir şey bırakmamış oluruz. Yağmur yağmayacak, kar yağmayacak, kuralık olacak. Herkesin her adımını dikkatli atması gerekiyor. " ifadelerini kullandı.

Cantürk, Ampute Milli Takımı'nın, ülkenin gurur kaynağı olduğunu belirterek, "Örnek olmak için emek harcıyorlar. Örnek olma çabalarını takdir etmemiz gerekiyor, saygıyla önlerinde eğilmemiz gerekiyor." dedi.

"Gece uçuşu"nu fotoğraflarını çok beğendiğini aktaran Cantürk, "Teknolojiyi önemsiyoruz. Sanayinin ve teknolojinin olduğu bir şehirdeyiz. Ülkemizin 2023, 2054, 2071 vizyonları da bu teknoloji üzerine kuruldu." şeklinde konuştu.



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