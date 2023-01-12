Kocaeli'de adliye önünde çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde adliye önünde iki aile arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.

Daha önce yaşanan kavgaya ilişkin davanın duruşması için Kocaeli Adliyesine gelen iki ailenin tarafları arasında tartışma çıktı.

Tartışma sonucu iki kişi bıçakla, kavgayı ayırmaya çalışan bir esnaf da sopayla başından yaralandı.

Yaralılar, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, kavgaya karıştıkları gerekçesiyle 4 kişiyi gözaltına aldı.

Esnaf Musa M. olayın ardından gazetecilere, kavgayı ayırmak isterken başına aldığı sopa darbesiyle yaralandığını belirterek, "Taraflar mahkemeye gelmişler, burada karşılaşmışlar. Ben burada esnafım." dedi.

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